NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 1. Februar 1857: Der Geburtstag des russischen Neurologen Wladimir Bechterew

"Sollen doch jene, die diesen Krieg wollten, hierher kommen", schreibt der 20-jährige Student Wladimir Bechterew vom Schauplatz des Russisch-Türkischen Krieges 1877. "Lass sie dieses Stöhnen hören, das einem die Seele zerreißt". Bereits mit 16 war der hochbegabte Bechterew zum Medizinstudium zugelassen worden. Als er selbst an einem Nervenleiden erkrankte, beschloss er, sich der in Russland noch jungen Neurologie zu widmen. Er ging zur Fortbildung nach Deutschland und wurde Professor für Psychiatrie im russischen Kasan. Nach der Oktoberrevolution gründete er 1918 ein Institut zur Erforschung des Gehirns. Er publizierte, lehrte, forschte und behandelte psychisch Kranke. Bis ihn eines Tages der Diktator Stalin konsultierte und Bechterew bei ihm Verfolgungswahn diagnostizierte. Kurz darauf starb Bechterew an einer Vergiftung. Sein Name jedoch wurde unsterblich, vor allem in Verbindung mit der Wirbelsäulenerkrankung "Morbus Bechterew", die er als einer der Ersten beschrieben hat.