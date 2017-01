BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Andy Schweiger D 2011 Merken In dieser Folge mit Andy Schweiger: Heute wird es grün im "meine Familie & ich"-Studio! Gastgeber Jörg Götte verwandelt sein Reich in einen wahren Kräutergarten. Nicht ohne Hintergedanken, denn sein "Gastspiel"-Partner wird dieses Mal Kräuterliebhaber Andi Schweiger sein. Der Chef des kleinsten Sternerestaurants Münchens wird sich gleich mehreren Herausforderungen stellen müssen: Praxis ist die eine Sache, aber wie gut kennt sich der RTL II-Kochprofi im weiten Kräuterfeld wirklich aus. Der ultimative Götte-Test wird es zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel