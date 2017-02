Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Cole Porter: "Anything goes" (London Symphony Orchestra, Leitung: John McGlinn)<ek><bk>Francis Poulenc: Klavierkonzert (Erik Le Sage, Klavier; Orchestre Philharmonique de Liège, Leitung: Stéphane Denève)<ek><bk>Leonard Bernstein: Facsimile (New York Philharmonic Orchestra, Leitung: Leonard Bernstein)<ek><bk>George Gershwin: "Strike up the Band" (Buffalo Philharmonic Orchestra, Leitung: Michael Tilson Thomas)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047 (Hofkapelle München, Leitung: Rüdiger Lotter)<ek><bk>Dimitri Schostakowitsch: Klavierkonzert Nr. 1 c-Moll (Roustem Saitkolou, Klavier; Eric Aubier, Trompete; Orchestre des Pays de Savoie, Leitung: Nicolas Chalvin)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Violinkonzert e-Moll op. 64 (Arabella Steinbacher, Violine; Orchestre de la Suisse Romande, Leitung: Charles Dutoit)<ek><bk>Alexander Glasunow: Sinfonie Nr. 3 D-Dur (Bamberger Symphoniker, Leitung: Neeme Järvi) In Google-Kalender eintragen

