DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Neue Musik Merken <bk>Michael Maierhof: "Schwingende Systeme, A" für verstärktes Ensemble (2015/16) <ek><bk>Thomas Nathan Krüger: "Larry Nox" für Chor, Tasteninstrumente und Live-Elektronik (2016) <ek><bk>Simon Loffler: "Monodactyl" for five musicians with one-digit hands (2016) <ek><bk>Annesley Black: "Shadow Music" für Ensemble, drei Schattenspieler und Licht (2016) (Ensemble Suono mobile global, Leitung: Christof M Löser) In Google-Kalender eintragen