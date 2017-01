DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Der Zuavenoberst" Hörspiel nach Olivier Cadiot Merken Ich habe eine eiserne Moral, funktioniere fehlerfrei, ich lasse die Platte nicht fallen, reibungslose reine Arbeit. Alles prima. Hundertprozentiger Erfolg. Bis zu dem Moment, wo Monsieur zu der Person am Ende der Tafel sagte: "Stop, he could understand." Das Ziel höchster Perfektion führt zu kompletter Selbstentfremdung, zum geistigen Abdrift in komisch-absurde Welten, Unterwasser-Spionage, erotische Fantasien, Versagensängste, philosophische Untersuchungen über das Wesen des Dienens und das Geschwätz der Bedienten. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jens Harzer (Er), Berthold Toetzke (Monsieur / Pfarrer), Almut Henkel (Rothaarige), Walter Renneisen (Oberst), Rosemarie Gerstenberg (Frau mit den Goldzähnen), Martin Leutgeb (Lehrling) Regie: Alexander Schuhmacher Musik: Christof Thewes