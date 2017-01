Deutschlandfunk 20:30 bis 21:00 Sonstiges Lesezeit Sharon Dodua Otoo liest ihre Erzählung "Herr Gottrup setzte sich hin" Merken Sharon Dodua Otoo ist eine Überraschung, und ihre Texte sind so witzig wie schwer zu fassen: "beeindruckend, ein cooler Text, ein nahezu genialer Griff, lang nachwirkende Stolpersteine, Satire, Witz und Ironie, ein Versprechen auf mehr" - so formulierte die Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises und schrieben die Kritiker nach ihrem Auftritt in Klagenfurt. Schon in ihren ersten beiden Novellen zuvor erzählt Sharon Dodua Otoo mit fantastischer Leichtigkeit, herzlichem Humor und scharfer Klugheit von Farben und Grautönen, von Unsicherheiten und Empowerment. Bevor diese Geschichten in diesem Frühjahr im deutschen Buchhandel erscheinen, hören Sie noch einmal den Siegertext der Tage der deutschsprachigen Literatur 2016 in Klagenfurt. Sharon Dodua Otoo wurde 1972 in London geboren und lebt in Berlin. Sie ist schwarze Britin, Mutter, Aktivistin, Autorin und Herausgeberin der englischsprachigen Buchreihe "Witnessed" in der edition assemblage. Ihre erste Novelle "die dinge, die ich denke, während ich höflich lächle" erschien 2012 auf Englisch und 2013 auf Deutsch, es folgte "Synchronicity" 2014 in deutscher Übersetzung, 2015 als "the original story" auf Englisch. "Herr Gröttrup setzte sich hin" heißt Otoos Bachmann-Preis-Text 2016, und die fast schon historische Lesung können Sie hier noch einmal hören. In Google-Kalender eintragen