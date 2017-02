Schweiz 1 23:55 bis 01:05 Dokumentation Rope of Solidarity Das Abenteuer eines unglaublichen Gipfelsturms CH 2013 Stereo HDTV Merken 100 von Brustkrebs Betroffene aus ganz Europa steigen auf das 4162 Meter hohe Breithorn bei Zermatt. Ein atemraubendes Panorama begleitet die grosse Seilschaft über den Gletscher - doch es ziehen Wolken auf. Die Frauen, die sich vorgenommen haben, sich bis zum Gipfel des Breithorns durchzukämpfen, sind durchzuhalten gewohnt. Sie haben sich vorbereitet auf den Aufstieg, mehr als sie sich auf diese Krankheit hatten vorbereiten können, die überraschend kam. Es sind viele kleine Schritte, erst über den Gletscher, dann die steile Schneewand hinauf zum höchsten Punkt des Breithorns. Mit "Rope of Solidarity" ist Gabriele Schärer ein Film voll Enthusiasmus gelungen. Eine berührende Geschichte mit vielen und starken Frauen, die während des Films zu einem Gesamtkörper verschmelzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rope of Solidarity Regie: Gabriele Schärer Drehbuch: Gabriele Schärer