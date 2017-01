ORF 3 22:20 bis 23:50 Drama Der Österreichische Filmpreis 2017 Anfang Achtzig A 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der Siegerfilm des Österreichischen Filmpreises 2013, in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller". Wahre Liebe kennt keine (Alters-)Grenzen: Rosa begegnet Bruno. Zwei Menschen, die sich eigentlich bereits im Abseits wähnten, erleben plötzlich, was das heißt: Dem großen Glück bedingungslos folgen. Das Gegenüber seines Lebens freudig bejahen. Gemeinsam lieben und lachen. Der einzige Wermutstropfen: Rosa hat Krebs und nur noch ein halbes Jahr zu leben. Dennoch beschließen beide auszubrechen: Bruno aus einer Ehe und einer Familie, in denen längst alles Routine geworden ist; und Rosa aus den Senioren- und Pflegeinstitutionen, in die ihre Nichte sie längst gerne abgeschoben sähe. Sie beziehen eine neue gemeinsame Wohnung, und es stellt sich die Frage: Hat das Glück ein Ablaufdatum oder zählt nicht vielmehr auch die Erinnerung an ganz besondere Momente mit einem Menschen, wie man ihn im Leben nur einmal trifft? Mit: Christine Ostermayer, Karl Merkatz, Erni Mangold, Branko Samarovski, Susi Stach, Joseph Lorenz, Claudia Martini. Liebesfilm, Österreich, 2011 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Ostermayer (Rosa) Karl Merkatz (Bruno) Erni Mangold (Herta) Branko Samarovski (Karl) Susi Stach (Waltraud) Joseph Lorenz (Werner) Claudia Martini (Evelyne) Originaltitel: Anfang 80 Regie: Gerhard Ertl, Sabine Hiebler Drehbuch: Gerhard Ertl, Sabine Hiebler Kamera: Wolfgang Thaler Musik: Wolfgang Schloegl, Milos Todorovski Altersempfehlung: ab 12