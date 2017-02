ORF 1 00:30 bis 01:10 Krimiserie Covert Affairs Flitterwochen USA 2012 Stereo 16:9 Merken Annie und Auggie sollen als verheiratetes Paar getarnt in Barcelona einen Computervirus kaufen, damit er nicht in die Hände der Chinesen gerät. Gesagt getan. Als sie das Hotel verlassen müssen, wird ihnen der gefährliche Virus gestohlen. Von höchster Stelle bekommen sie den Auftrag, in die USA zurück zu kehren. Doch Auggie und Annie geben nicht auf und versuchen den Programmierer zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Kari Matchett (Joan Campbell) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Sarah Clarke (Lena Smith) Anne Dudek (Danielle Brooks) Richard Coyle (Simon Fischer) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Stephen Kay Drehbuch: Chris Ord, Matt Corman Kamera: Colin Hoult Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12