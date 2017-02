Nick 17:35 bis 18:00 Jugendserie Die Thundermans Breaking Dad USA 2014 Merken Hank wird Max' und Phoebes neuer Chemielehrer. Als er versehentlich ein besonderes Sandwich isst, schläft er in der Schule ein. Die Zwillinge nutzen ihre Kräfte, um zu verhindern, dass er beim Unterrichtsbesuch des Rektors seine Stelle verliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Audrey Whitby (Cherry) Andrew Friedman (Mr. Begbude) Jack Griffo (Max Thunderman) Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Originaltitel: The Thundermans Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Lisa Muse Bryant