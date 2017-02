Nick 09:40 bis 10:05 Trickserie Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen Folge: 14 Der außerirdische Verehrer / Rache ist ... sauer USA, CDN 2002 Merken Es ist ein Elend. Vicky soll auf Timmy aufpassen. Wie kann er das verhindern? Cosmo baut auf Mark. Der soll sich um Vicky kümmern. Was macht Timmy derweil? Eins steht fest: es wird ziemlich langweilig für den Jungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman, Gary Conrad, John Fountain Drehbuch: Steve Marmel, Jack Thomas, Butch Hartman, Steve Marmel, Jenny Nissenson Musik: Guy Moon Altersempfehlung: ab 6

