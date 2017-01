RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Sadist USA 2006 HDTV Merken Gabriella Travino und ihre zehnjährige Tochter wurden von einem sadistischen Sexualmörder zu Tode gequält. Das SVU-Team findet heraus, dass Gabriella Geldsorgen hatte und versuchte, im Büro Geld zu leihen und ihre Wertsachen zu verkaufen. Der Hauswirt gerät in Verdacht und wird inhaftiert, als herauskommt, dass er der Ermordeten Mietnachlass für Sex angeboten hatte. Kurz darauf wird ein Obdachloser mit blutigen Händen im Park aufgegriffen, der im Park mit Gabriellas Tochter gesprochen hatte. Er ist verwirrt und kennt nicht einmal seinen eigenen Namen, bewahrt aber in seinem Lumpenlager Zeitungsausschnitte von spektakulären SVU-Fällen auf. Während diese Spur zunehmend im Sande verläuft, führt eine Anzeige, mit der Gabriella ein Kinderfahrrad verkaufen wollte, auf die Spur des vorbestraften Sexualstraftäters Brent Allen Banks. Banks streitet alle Vorwürfe der Ermittler ab, aber ein Kaugummi, den Dani ihm zuspielt und den Warner mit den Bisswunden auf den Leichen vergleichen kann, überführt ihn als Täter. Während Novak Mühe hat, die Gebiss-Identifizierung als Beweis durchzubringen, erkennt John Munch in dem Obdachlosen seinen Onkel Andrew aus Florida wieder und lässt ihn von Huang behandeln. Antidepressiva bewirken zunächst eine Besserung seines Zustands, führen aber dann zu einem manischen Schub. Unterdessen erreicht die Ermittler eine Hiobsbotschaft: Die Anklage gegen Banks muss aus Mangel an Beweisen fallen gelassen werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Tamara Tunie (Melinda Warner) Dann Florek (Captain Don Cragen) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Dawn DeNoon Kamera: Geoffrey Erb Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16