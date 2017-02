RTL NITRO 09:50 bis 10:35 Krimiserie Psych Der Soldat David Starks USA 2010 HDTV Live TV Merken Ein Soldat namens David Starks wird tot in einem Motelzimmer aufgefunden. Es deutet alles darauf hin, dass er Selbstmord begangen hat. Gus und Shawn werden zu den Ermittlungen hinzugezogen und auch Ewan O'Hara, Juliets Bruder, der sich zur Zeit in Santa Barbara aufhält, hilft tatkräftig mit. Ewan O'Hara ist ein hochdekorierter Soldat, und dank seiner Ausweispapiere gelingt es ihm, Shawn, Gus, Lassiter und Juliet auf den Militärstützpunkt zu bringen. General Felts betrachtet den Tod des Soldaten als eine Armeeangelegenheit und wünscht nicht, dass die Polizei auf seinem Stützpunkt ermittelt. Doch Shawn ist der Meinung, dass Starks in irgendwelche krummen Dinge verwickelt war und forscht auf dem Stützpunkt. Ewan ist hilfreich und besorgt entsprechende Akten, die er jedoch vor der Übergabe frisiert. Wie sich herausstellt, hat Starks Waffenschiebereien im großen Stil beobachtet und musste wegen dieser Beobachtung sterben. Juliets Bruder Ewan O'Hara möchte das Problem auf militärische Art und Weise lösen. Er nimmt den Drahtzieher der Waffenschieber gefangen und will ihn umlegen, da er gegen den Ehrenkodex verstoßen hat. Gus und Shawn können den zweiten Mord gerade noch rechtzeitig verhindern und der Polizei nun zwei Verdächtige übergeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dulé Hill (Burton "Gus" Guster) James Roday (Shawn Spencer) Timothy Omundson (Detective Carlton Lassiter) Maggie Lawson (Juliet O'Hara) Kirsten Nelson (Chief Karen Vick) Corbin Bernsen (Henry Spencer) Robert Patrick (Major General Felts) Originaltitel: Psych Regie: Mel Damski Drehbuch: Andy Berman Kamera: Michael McMurray Musik: John Robert Wood, Adam Cohen Altersempfehlung: ab 12

