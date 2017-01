TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Der Jodie Marsh-Report Jungfrauen GB 2014 Merken Mit 16 Jahren hat etwa die Hälfte der Mädchen ihre Jungfräulichkeit bereits verloren, Jungs machen erste sexuelle Erfahrungen noch früher. Doch der Kult um die Jungfräulichkeit hat weltweit unterschiedliche Facetten. Glamour-Model Jodie Marsh möchte in diesem Report erfahren, worum es Menschen geht, denen Keuschheit besonders viel bedeutet: Kann sexuelle Enthaltsamkeit das Leben bereichern? Wird Jungfräulichkeit heute wieder mehr geschätzt? Wünschen sich vor allem Frauen, sie hätten länger mit dem ersten Mal gewartet? Jodie Marsh trifft das Model Rachel Lee Carter, deren Erfolg auf Keuschheit beruht. In Kambodscha erlebt sie, dass die Jungfräulichkeit eines Mädchens so hoch bewertet wird, dass man sie an den Meistbietenden verkauft. Außerdem bekommt die Britin Einblicke in die lukrative Welt der Virgins-Pornos - zusammen mit einer männlichen Jungfrau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jodie Marsh Body Builder