TLC 17:45 bis 18:15 Dokusoap Strandhaus gesucht USA 2014 Alex und Jamie träumen von einem Leben am Wasser in den Florida Keys. Hier wollen sie sich niederlassen und ein Strandhaus mit Meerblick kaufen. Doch mit einem Budget von 500.000 Dollar können sie keine großen Sprünge machen. Das erste Haus, das sie besichtigen, hat eine tolle Strandlage. Doch Alex hat einige Kritikpunkte, darunter die wackelige Holzkonstruktion. Objekt Nummer zwei liegt direkt am Kanal und wäre perfekt, um Alex' Boot vor der Haustür zu ankern. Jamie sorgt sich jedoch um die Sicherheit ihrer Kinder. Immobilie Nummer drei, das "Kanal-Haus", hat die ideale Größe, aber keinen Meerblick und eine dicht besiedelte Nachbarschaft. Wird sich die Familie für ein Objekt entscheiden? Originaltitel: Buying the Beach