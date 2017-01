ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Das Mädchen, das starb GB 2015 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Clara und der Doktor sind von Wikingern gefangen genommen worden. Weil das Dorf der Nordmänner von monsterartigen Weltraumkriegern angegriffen wird, müssen der Doktor und seine Begleiterin helfen. Der Anführer der Angreifer behauptet, der Gott Odin zu sein. Die drückende Übermacht der Weltraumkrieger scheint für die Nordmänner die Vernichtung zu bedeuten. In dieser Notsituation beschäftigt der Doktor sich sehr intensiv mit einem Wikingermädchen. Was hat es damit auf sich? (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara Oswald) Maisie Williams (Ashildr) David Schofield (Odin) Simon Lipkin (Nollarr) Ian Conningham (Chuckles) Tom Stourton (Lofty) Originaltitel: Doctor Who Regie: Edward Bazalgette Drehbuch: Jamie Mathieson, Steven Moffat Kamera: Richard Stoddard