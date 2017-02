Philipp ist zu Besuch in der Lindenstraße und nächtigt in der Wohngemeinschaft bei Tanja und Urszula. Grund des Aufenthalts: Sein Bruder Momo hat Freigang aus dem Gefängnis und die beiden verbringen den Tag miteinander. Dabei schwelgen sie in Erinnerungen an gute und schlechte Zeiten. Helga ist deprimiert und gibt sich selbst einen halben Tag Urlaub. Als sie ihren Briefkasten öffnet, ist sie erstaunt. In ihrer Post findet sie einen anonymen Verehrerbrief. Helga hält das Schreiben jedoch für einen schlechten Scherz und schenkt ihm keine weitere Beachtung. In Google-Kalender eintragen