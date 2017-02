ONE 09:30 bis 10:15 Reportage Der Vorkoster Streichwurst im Test - Edle Delikatesse oder billige Resteverwertung? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Edle Delikatesse oder billige Resteverwertung Leberwurst, Teewurst und Pasteten sind Klassiker in deutschen Wursttheken - sowohl beim Metzger als auch im Supermarkt. Die Auswahl ist groß, die Preisunterschiede jedoch auch. Aber was wird uns da aufgetischt? Björn Freitag erfährt von einer Verbraucherschützerin, was der Wurst-Fan auf der Verpackung über die Qualität der Ware erfahren kann - und was nicht. Und welche Wurst schmeckt besser - die günstige oder teure Variante? Vorkoster Björn Freitag lässt Passanten Leberwurst verkosten - mit einem überraschenden Ergebnis. Delikatesse oder Resteverwertung? Was steckt wirklich drin und wie wird Streichwurst überhaupt gemacht? Björn Freitag schaut einem Naturmetzger bei der Leberwurst-Herstellung über die Schulter und besucht einen Großproduzenten, der Streichwurst für den Discounter herstellt. Natürlich verpackt? Björn Freitag erfährt von einem Darmhändler, weswegen teure Würste oft in einen Naturdarm gehüllt sind. Und: Streichwurst kann auch edel sein. Spitzenkoch Björn Freitag stellt gemeinsam mit einem Pasteten-Gourmet originelle Köstlichkeiten her. www.vorkoster.wdr.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Björn Freitag Originaltitel: Der Vorkoster

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 262 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 118 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 62 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 52 Min.