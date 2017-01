VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Major Crimes Abkassiert USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Grillplatz eines öffentlichen Parks wird die verstümmelte und verbrannte Leiche eines jungen Mannes gefunden. Obwohl der Mörder praktisch alles getan hat, um eine Identifizierung der Leiche zu verhindern, gelingt dies letztendlich mit Hilfe modernster Kriminaltechnik. Es stellt sich heraus, dass der Tote, ein gewisser Adrian Silva, ein professioneller Pokerspieler war, der sich laut seiner Facebook-Aktivitäten zur Zeit in Thailand befinden soll. Seine Social Media Accounts werden von der Firma Social Public Service betreut. Glen, der zuständige Sachbearbeiter, behauptet, ständig mit Adrian in Verbindung zu stehen. Außerdem habe er gerade wieder ein paar neue Fotos von Adrian aus Thailand gepostet. Die genaue Untersuchung von Glens iPads ergibt jedoch, dass die Bilder aus Thailand gar nicht echt, sondern alte, retuschierte Fotos aus Malibu sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Paul McCrane Drehbuch: Ralph Gifford Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine