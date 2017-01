RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie! Türkei wider Willen D 2016 Merken Silvia ist urlaubsreif! Aufgrund der Renovierungsarbeiten am neuen Eigenheim und dem täglichen Hin und Her zwischen Baustelle und dem heimischen Haushalt ist die Elffachmama gestresst. Nicht einmal der bereits gebuchte Urlaub kann Silvia entschleunigen - im Moment ist ihr einfach alles zu viel. Mit viel Mühe schafft es die Familie aber doch, die gestresste Mama von einer Woche Erholung zu überzeugen. Damit steht allerdings auch fest: Flo übernimmt die Bauleitung und hat gemeinsam mit Sylvana das Sagen vor Ort. Ob sich die jüngeren Geschwister auf den Führungswechsel einlassen werden? Und wie meistern die Kinder überhaupt eine ganze Woche ohne Chefin Silvia? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!