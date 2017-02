RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Die Wache Hamburg D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schlafwandler Roland (32) betritt die Wache und erweckt den Eindruck, unter Drogen zu stehen. Er redet in unvollständigen Sätzen immer wieder vor sich hin und erzählt von einem Unfall und dass er Anzeige erstatten will. Sein Umfeld scheint er gar nicht wahrzunehmen. Kann ihm geholfen werden? Aylin (15) liegt nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad verletzt auf der Straße. Gott sei Dank ist ein Arzt in der Nähe: Pascal (35) war mit seinem Date Simone (31) in der Nähe und hat sofort erste Hilfe geleistet. Als jedoch die Sanitäter eintreffen, fällt ihnen sofort auf, dass hier etwas nicht stimmt. Stefanie (21) kommt aufgebracht mit einem Flyer auf die Wache, auf dem sie leicht bekleidet zu sehen ist und ihre "Dienste" anbietet. Sie beschuldigt ihren Ex Markus (23), den sie bereits wegen "Stalkings" angezeigt hat. Will ihr Markus wirklich das Leben zur Hölle machen? Vor der Eröffnung einer Imbissbude ist es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Sarafina (21) beschuldigt Inhaberin Natalie (35), dass sie ihr die Hand in das siedend heiße Öl der Fritteuse gesteckt hat. Auch Susi (47), die ehemalige Betreiberin der Imbissbude, wurde bedroht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wache Hamburg