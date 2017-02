RTL II 08:50 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Silvia (35) und Linda (29) die Familien D 2012 16:9 HDTV Live TV Merken Wunschlos glücklich ist die Dreigenerationenfamilie von Silvia (35) und ihrem Mann Andreas (47). Der Frührentner ist ein richtiger Romantiker, der seiner Frau jeden Wunsch von den Lippen abliest. Sarina (12), Timo (10) und die gemeinsame Tochter Lara (4) sind allesamt wohl erzogen und helfen darüber hinaus sogar freiwillig im Haushalt mit. Da fühlt sich auch Opa Joachim (67) wohl, der ebenfalls im großzügigen 11-Zimmer-Haus lebt. Drunter und drüber geht es in der Patchwork-Familie der 29-jährigen Linda. Ihre fünf Kinder sind schwer zu bändigen, allerdings ist die gebürtige Angolanerin ihrem Nachwuchs gegenüber nicht sehr konsequent. Die zukünftige Altenpflegerin arbeitet nach dem Lustprinzip: Wenn sie der Eifer packt, glänzt das Heim, ansonsten bleibt der Haushalt auch mal liegen. Und so kommen die älteren beiden Kinder Miriam (13) und Fernando (6) erst gar nicht auf die Idee, ihrer Mutter zu helfen. Longiva (30), der Vater der jüngsten drei Kinder Jazmyn (4), Jason (3) und Jamal (2), ist in Sachen Haushalt und Kindererziehung auch nicht gerade eine große Unterstützung. Jetzt tauschen die glückliche Silvia und die gestresste Linda die Familien. Wie kommt Silvia mit der fünfköpfigen Rasselbande und Macho Longiva klar? Und was erlebt Linda bei Romantiker Andreas? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

