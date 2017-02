RTL 00:30 bis 02:25 Dokusoap Der Bachelor D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der ersten Folge der neuen Staffel warten 22 Damen unter der Sonne Floridas sehnsüchtig darauf, den Bachelor endlich kennenzulernen. Denn der begehrte Junggeselle hat zur Nacht der Rosen geladen und das erste Aufeinandertreffen steht kurz bevor. Nachdem die Frauen im Hotel eingecheckt haben, beginnen auch schon die Vorbereitungen für die Nacht der Rosen. Der erste Eindruck zählt, denn schon an diesem Abend müssen einige Frauen die Heimreise antreten. Aber nicht nur die Damen bereiten sich auf den großen Moment vor, auch der neue Bachelor kann es kaum erwarten, die Ladies endlich kennenzulernen. Der 30-jährige Sebastian ist bereit, in Florida der Liebe seines Lebens zu begegnen. 'Es ist doch das Schönste, Zeit mit der Person zu verbringen, die man liebt. Momente und das Leben mit Jemandem zu teilen verdoppelt das Glück des Einzelnen', so der Traummann. Dann ist der große Moment endlich gekommen: Die Aufregung könnte größer kaum sein, als die 22 Ladies nacheinander vor der Bachelor-Villa vorfahren und IHN das erste Mal sehen. Janika (28) ist sofort angetan von Sebastian: 'Oh, der ist schöner als gedacht und total mein Typ'. Und auch Mr. Right ist von einigen Damen auf Anhieb begeistert, als sie endlich aus der Limousine steigen. Die erste Nacht der Rosen kann beginnen! Die Stimmung bei den Damen ist nach der ersten Begegnung mit dem Bachelor gelöst, doch jede Lady überlegt sich, wie sie IHN auf sich aufmerksam machen kann. Dass Sabrina (30) von Sebastian als erstes zu einem Einzelgespräch eingeladen wird und ein paar ruhige Momente zu zweit mit ihm genießen darf, stößt bei den anderen Damen nicht unbedingt auf Wohlwollen und es kommt zu ersten Eifersüchteleien. Clea-Lacy (22) möchte ebenfalls gerne ihre Chance ergreifen und ein paar ungestörte Minuten mit dem Bachelor verbringen, hat aber nicht mit Alesas (24) Kampfgeist gerechnet. Nachdem er einen ersten Eindruck von den 22 Ladies gewinnen konnte, zieht sich der Bachelor für die erste Entscheidung zurück. Welche der Damen haben bereits nach wenigen Stunden sein Interesse geweckt und wen wird er heute schon wieder nach Hause schicken? Keine einfache Situation für die Ladies, doch auch Sebastian macht sich die Entscheidung nicht leicht. Bei einer Frau ist sich Mr. Right allerdings direkt sicher, mehr von ihr erfahren zu wollen und überreicht ihr vorab eine Rose. Wer muss weiter zittern? Und für wen ist der Kampf um den Bachelor jetzt schon wieder vorbei? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Bachelor