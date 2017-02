ProSieben 00:30 bis 00:55 Comedyserie Odd Couple Ein flotter Dreier USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Oscar und Emily sind sich nicht besonders grün. Felix beschließt kurzerhand, die beiden zu einem Dinner zu schicken, damit sie sich etwas anfreunden. Und tatsächlich geht sein Plan auf, denn Emily und Oscar verstehen sich so gut, dass sie fortan sehr viel Zeit miteinander verbringen. Schon bald fühlt sich Felix ausgeschlossen. Als er schließlich feststellt, dass sie hinter seinem Rücken gemeinsam Dinge unternehmen, ohne es ihm zu erzählen, erreicht die Krise ihren Höhepunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Perry (Oscar Madison) Thomas Lennon (Felix Unger) Lindsay Sloane (Emily) Yvette Nicole Brown (Dani) Wendell Pierce (Teddy) Jim Rash (Joshua) David Pressman (Norman) Originaltitel: The Odd Couple Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Tony Dodds Kamera: Mikel Neiers