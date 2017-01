ProSieben 20:15 bis 21:15 Actionserie Limitless Hauptquartier USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Brian liegt Naz in den Ohren, ihm ein eigenes "Hauptquartier" im FBI einzurichten - ein einfaches Büro reicht ihm nicht. Als seine Chefin nicht darauf eingehen will, schlägt er ihr eine verwegene Gegenleistung vor: Mit Hilfe seiner NZT-Fähigkeiten will Brian in zwei Wochen die zehn meistgesuchten Verbrecher auf der Liste des FBI aufspüren und dingfest machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Rebecca Harris) Hill Harper (Spellman Boyle) Mary Elizabeth Mastrantonio (Nasreen "Naz" Pouran) Desmond Harrington (Casey Rooks) Isiah Whitlock Jr. (Lawrence Drake) Patch Darragh (Cameron Finch) Originaltitel: Limitless Regie: Doug Aarniokoski Drehbuch: Craig Sweeny Kamera: Larry Reibman Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12