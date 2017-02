ProSieben 17:00 bis 18:00 Magazin taff Betty goes Bali (3) D 2017 16:9 HDTV Merken Die ehemalige GNTM-Kandidatin Betty Taube erkundet für "taff" das Urlaubsparadies Bali. Die Insel im indischen Ozean hat neben traumhaften Stränden einige kulturelle Highlights zu bieten. Dazu gehören unter anderem die sogenannten Reisterrassen, die im Jahr 2012 sogar zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurden. Außerdem erfährt Betty, welch ungewöhnlichen Produktionsweg der teuerste Kaffee der Welt durchläuft. Und: Bester Boss vs. schlimmster Boss In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Viviane Geppert, Daniel Aminati Originaltitel: taff