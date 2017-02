ProSieben 09:50 bis 10:10 Comedyserie The Big Bang Theory Weihnachtswunder mit Taube USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amy bietet sich an, das diesjährige Weihnachtsessen auszurichten, da sich Raj um seinen Vater kümmern muss. Sie stellt die Party unter das Motto "Viktorianische Weihnachten", was bei der Clique auf mäßige Begeisterung stößt. Während die anderen bereits feiern, sind Howard und Leonard in einem sterilen Labor mit einem außergewöhnlichen Problem konfrontiert: Eine Taube hat den hoch empfindlichen Raum gekapert und will sich nicht fangen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Eric Kaplan, Jim Reynolds, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

