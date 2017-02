RTL Passion 00:30 bis 01:20 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Der Feind in meinem Bett D 2005 Merken Natascha erpresst Manuela, indem sie deren kleine Schwester Jana in Joshis Gewalt bringt. Ahnungslos, dass Joshi in Wahrheit Nataschas Scherge ist, verliebt Jana sich in ihn. Als Walter Jana - und damit natürlich auch Manuela - helfen will, hat dies nur zur Folge, dass Natascha die Daumenschrauben bei Manu noch fester zieht. Walter und Manu fassen daraufhin - jede für sich - einen folgenschweren Entschluss. Nik wird eine vorzeitige Entlassung in Aussicht gestellt. Wie eine Besessene stürzt sie sich daraufhin auf die Fertigstellung ihrer Doktorarbeit. Doch plötzlich bricht Nik zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Adler) Constanze Priester (Manuela 'Manu' Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Anna Dokoupilova, Carmela Bornhütter, Malte Otten, Sven Ulrich Musik: Ludwig Eckmann