RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 KayC kann den Schmerz der versuchten Vergewaltigung nicht mal mehr mit Essen lindern. Verzweifelt wirft sie Paco vor, schuld an der Rückkehr ihrer Schwäche zu sein. Nur weil er sie bei Elli verpetzt hat, wollte die unbedingt mit ihr reden. Doch im ruhigen Gespräch mit Rufus erkennt KayC, dass es gut für sie ist, offen mit dem Übergriff umzugehen. Als sie sich auch Elli öffnet, schafft sie es mit dem Rückhalt ihrer Cousine sogar, den Vergewaltiger anzuzeigen. Befreit kehrt KayC von der Polizei zurück. Doch da wartet in Form von Britta ein ganz anderes Problem auf sie... Till kann nicht verstehen, dass Ute ihn nicht als Vater anerkennen lassen will. Eva hat nur bedingt Verständnis für Tills wütende Reaktion, immerhin wollte er das Kind nicht. Zudem glaubt sie, dass es so für alle Beteiligten das Beste sein könnte. Derweil gerät Utes impulsiver Entschluss ins Wanken, als Tobias ihr klarmacht, dass eine Aberkennung der Vaterschaft Till auch von seinen finanziellen Pflichten entbindet. Die könnten je nach Schweregrad der Behinderung des Babys aber notwendig sein. Nachdem Malte Ute aufgefangen hat, sieht er sich kurz darauf mit Till konfrontiert... Caro findet sich nur schwer mit dem Alleinleben zurecht. In Maltes Wohnung erinnert sie alles an ihre zerbrochene Liebe, und wirklich wohnlich ist es da auch nicht mehr. Nachdem ihr auch noch Malte und Tobias die kalte Schulter gezeigt haben, will Caro sich ablenkend in die Arbeit stürzen. Doch da sorgt Lukas mit seiner unterkühlten Art ungewollt für einen emotionalen Ausbruch. Nachdem Caro sich bei dem schweigsamen Lukas alles von der Seele geredet hat, beginnt sie wieder zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken... Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns