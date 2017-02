Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Meerjungfrauen-Training / Marina räumt aus / Seestern gesucht! / Lauf Sharko, lauf! F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Marina bekommt Besuch von drei Meerjungfrauen. Sharko gibt ihnen einen Selbstverteidigungskurs gegen die Gefahren, die auf der Insel lauern. 2. Geschichte: Als Marina sieht, in welchen Verhältnissen Bernie und Zig wohnen, plant sie einen Umbau und Sharko hilft ihr bei den Bauarbeiten. Ob Zig sein neues Zuhause gefällt? 3. Geschichte: Marina ist sehr traurig, als sie ihren Seestern verliert und sucht die ganze Insel nach ihm ab. Der Gesuchte schwebt derweil allerdings im siebten Himmel und denkt gar nicht daran, wieder zurück zu gehen. Kann es ein Happy End geben? 4. Geschichte: Sharko bekommt von Marina für einen Wettlauf ein paar Laufschuhe geschenkt. Doch die Schuhe sind viel zu klein und Sharko versucht, sie loszuwerden. Durch Zufall bekommt Zig die Schuhe in die Hände. Nun muss Sharko zeigen, wer der Schnellere ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6