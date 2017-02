Super RTL 09:50 bis 10:00 Trickserie Leo Lausemaus Das Kostüm I, D 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Leo freut sich sehr auf das große Kostümfest im Kindergarten. Dort will er als Zauberer auftreten. Als jedoch die Bastelarbeiten am Kostüm gehörig schief gehen, benötigt es eine zündende Idee. Glücklicherweise ist Tante Nina zur Stelle In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tip the Mouse Regie: Andrea Bozzetto

