kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Die falsche Liste USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine gefakte Liste mit Männern, die Red John-Verdächtige sind, wurde aus dem Büro von Patrick Jane gestohlen. Kurz darauf ist Benjamin Marx tot - er stand auf der Liste. Lisbon befürchtet nun, dass die anderen Männer von der Liste auch ermordet werden sollen und ordnet für sie Polizeischutz an. Ein gewisser Haibach, der diesen Schutz ablehnt, wird entführt. Als Patrick Jane auf eigene Faust weiterermittelt, wird auch er das Opfer einer Entführung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) William Mapother (Richard Haibach) Aunjanue Ellis (Madeleine Hightower) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Rebecca Cutter Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

