kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich 1 hoch 4 Waschmaschinentrommel D 2017 16:9 HDTV Merken Viel zu schade für den Schrottplatz - aus alten Waschmaschinentrommeln lässt sich noch einiges rausholen. Unsere Do it yourself-Experten Martina Lammel und Uli Wolf legen sich ins Zeug und zeigen vier Ideen, was man aus der alten Schleuder noch zaubern kann. Von der stylischen Stehlampe bis zum rollenden Beistelltisch - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und: Crazy Camping In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: Abenteuer Leben täglich