SAT.1 Gold 00:20 bis 00:40 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Hänsel und Gretel Hänsel und Gretel D 2008 16:9 Alexandra Rietz bekommt Besuch von ihrem Patenkind aus Namibia. In einem unbeobachteten Moment verschwindet das Mädchen aus ihrer Wohnung und steigt zu einem Unbekannten in eine Limousine. Der Halter des Wagens sagt aus, dass ihm das Fahrzeug gestohlen worden sei. Die Kommissare glauben dem dubiosen Geschäftsmann nicht, können ihm jedoch nichts nachweisen ... Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz