SAT.1 Gold 22:10 bis 22:40 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Knock Out Knock Out D 2008 16:9 Merken Claudia Wehner wird tot in einer Böschung aufgefunden. Die junge Frau ist regelrecht zu Tode geprügelt worden. Alles spricht gegen ihren Ehemann Simon, von dem sie sich trennen wollte. Doch dann führen die Ermittlungen die Kommissare ins Boxmilieu. Was hatte die junge Frau dort zu suchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln