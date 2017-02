SAT.1 Gold 17:45 bis 18:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein Hundeleben USA 1984 Merken Jessica nimmt an einer Jagd teil, bei der das normalerweise ruhige Pferd des reichen Gastgebers Denton Langley plötzlich wild wird und Langley abwirft - mit tödlichen Folgen. Als es zur Testamentseröffnung kommt, sind die Verwandten geschockt: Langley vermacht den Großteil seines Besitzes seinem Schoßhund Teddy. Als wenige Tage darauf die häufig alkoholisierte Tochter des Hauses, Trish, von der elektrischen Eingangstür zerquetscht wird, verdächtigt jeder jeden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Cathryn Damon (Morgana Cramer) Dean Jones (Marcus Boswell) Lenore Kasdorf (Trish Langley) Jared Martin (Spencer Langley) Roger Miller (Sheriff) Dan O'Herlihy (Denton Langley) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Mark Giles, Linda Shank, Peter S. Fischer, Richard Levinson, William Link Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12