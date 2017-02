SAT.1 Gold 09:00 bis 09:55 Familiensaga Falcon Crest Bildergeld USA 1990 Merken Um ihre finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen, riskiert Genele einiges: Sie schnappt sich eines der Gemälde, in denen Michael Geld versteckt, um es ins Land zu schmuggeln. Allerdings findet sich Genele bald in ernsten Schwierigkeiten wieder und muss ausgerechnet Richard um Hilfe bitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Kristian Alfonso (Pilar Ortega) Chao Li Chi (Chao-Li) Wendy Phillips (Lauren Daniels) Andrea Thompson (Genele Ericson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Tim Hunter Drehbuch: Thomas J. Spath, Earl Hamner jr. Kamera: Jack Whitman Musik: Patrick O'Hearn Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.