Pro7 MAXX 00:25 bis 00:55 Trickserie High School DxD Ich habe mein Versprechen gehalten! J 2012 16:9 HDTV Merken Ria steht kurz davor, in eine Zwangsehe mit Lord Raiser gedrängt zu werden, weil sie und ihr Team das Rating game verloren haben. Aber Issei will seine Chefin unbedingt vor der Verlobung gegen ihren Willen bewahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High School DxD Altersempfehlung: ab 16