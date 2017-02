Pro7 MAXX 09:40 bis 10:40 Dokumentation Building Wild - Wohnen in der Wildnis Waldbräuhaus USA 2014 HDTV Merken Paulie und sein Team bauen diese Woche für ein Vater-Sohn-Gespann. Der Vater ist Farmer und soll sich in der Hütte mitten im Wald entspannen können, der Sohn will darin sein eigenes Bier brauen. Deshalb brauchen die Jungs bei ihrem Auftrag nicht nur Holz, sondern auch Wasser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Wild Altersempfehlung: ab 6

