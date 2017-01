WDR 20:15 bis 21:00 Magazin Markt Dicke Luft in den Städten? Autos raus - aber sofort! Dreiste Mitbürger / Bioprodukte: Drogerie-Discounter versus Alnatura D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Dicke Luft in den Städten? Autos raus - aber sofort! - Es herrscht dicke Luft in NRWs Städten: Die Menschen ächzen unter dem sogenannten Individualverkehr: Dreck, Lärm, Stau. So arg, dass die EU sogar an gerichtlichen Klagen arbeitet. Alle hierzulande - Bürger, Politik, Industrie - stecken den Kopf in den Sand; keiner will ehrlich über echte Zukunftslösungen diskutieren, niemand auf sein Auto verzichten. Obwohl zur Zeit viel über das Thema diskutiert wird, tut sich einfach nichts. Doch es muss schnell gehandelt werden, fordert die WDR-Verbrauchersendung Markt in seiner Rubrik "Gegen den Strich". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Planken Originaltitel: markt