SAT.1 Emotions 00:15 bis 00:55 Krimiserie Der letzte Bulle Gepflegter Tod D 2010 16:9 HDTV Merken Mick und Andreas führt die Leiche des Masseurs Ben Ulrich in den Wellness-Tempel "Sun Valley Spa". Alles scheint zunächst auf einen Raubmord hinzuweisen, doch als dann auch noch seine Geliebte Claudia Rühle vergiftet wird, ist ein Eifersuchtsdrama immer wahrscheinlicher. Neben Micks Schwierigkeiten, Männer und Wellness zusammenzukriegen, kämpft Andreas an einer ganz anderen Front: Er versucht vor Mick zu verbergen, dass er mit seiner Tochter Isabelle zusammen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Nana Krüger (Claudia Rühle) Milena Karas (Lo Wau) Ralph Herforth (Thomas Rühle) Oliver Bootz (Ralf Sommer) Luise Risch (Isabelle Brisgau) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Jörg Alberts, Frank Koopmann, Susanne Wiegand Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12