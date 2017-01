SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:50 Krimi Der Bulle von Tölz: Salzburger Nockerln D 2002 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet als Benno gemeinsam mit Sabrina an einem Kongress zum Thema "Deutsch-österreichische Zusammenarbeit in der grenzüberschreitenden Verbrechensbekämpfung" in Salzburg teilnimmt, treibt dort ein gefährlicher Verbrecher sein Unwesen. Der erpresst den Soft-Drink-Hersteller Dieter Hepp, indem er dessen Getränke vergiftet. Benno soll in Zusammenarbeit mit seinem wenig kooperativen österreichischen Kollegen Percht den Fall lösen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Kommissar Benno Berghamme) Katerina Jacob (Sabrina) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Heinz Marecek (Kommissar Percht) Karlheinz Hackl (Dieter Hepp) Nina Bagusat (Martina Hepp) Erwin Leder (Prof. Sandler) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Reiner Lauter Musik: Ulli Kümpfel