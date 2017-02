SAT.1 Emotions 17:30 bis 17:55 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 177 D 2009 16:9 Merken Obwohl Anna Babyprom immer noch skeptisch gegenübersteht, gibt Dr. Hahn nicht so leicht auf. Er fährt eine neue Charmeoffensive und geht sogar so weit, ihr einen Kuss zu geben ... Jannick fährt voller Aufregung in aller Frühe zu Max und Julia, um herauszufinden, ob er wirklich Max' Vater ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Franziska Matthus (Natascha Broda) Barbara Lanz (Maja Roth) Karin Kienzer (Steffi Hauschke) Alexander Klaws (Lars Hauschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Kai Meyer Ricks Drehbuch: Dirk Carow