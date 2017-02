SAT.1 Emotions 09:35 bis 10:00 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 189 D 2005 16:9 Merken Während David sich weiter mit seinen Zweifeln an der Hochzeit auseinander setzt, sucht Lisa die Bestätigung, dass er mit ihr viel besser harmoniert als mit Mariella. Als David sie um eine private Unterredung bittet, glaubt sie, das habe er nun auch erkannt, doch er will auf etwas ganz anderes hinaus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Olivia Pascal (Laura Seidel) Gabrielle Scharnitzky (Sophie von Brahmberg) Shai Hoffmann (Alexander Greifenhagen) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Sabine Landgraeber

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 265 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 65 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 55 Min.