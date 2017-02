Motorvision.TV 17:45 bis 18:10 Magazin Biker Lifestyle 2015 Stereo 16:9 Merken Der Film zeigt die besten Szenen der European Bike Week. Trotz schlechteremWetter fanden wieder über 100.000 Biker den Weg zum größten Harleytreffen Europas. Ob im Arneitz Custom Village, im Harley Village oder in der neuen Area 1. Überall gab es gute Partys und coole Custombikes. Natürlich waren wir mit verschiedenen Customizern und ihren neuen Kreationen on the Road und jeden Abend vor einer der großen Bühnen mit tollen Bands. Interessante Interviews fehlen natürlich nicht, ebenso die Parade am Samstag. Highlights sind außerdem die Luftaufnahmen mit unserer Drohne. - Teil 3 des 4-Teilers zur European Bike Week 2014. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle