Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Mord unter Freunden USA 2015 16:9 HDTV Merken Kunstlehrer und Marine-Veteran Sasha Merman führt ein beschauliches und glückliches Leben in Santa Monica, Kalifornien. Im März 2008 wird er in seiner eigenen Wohnung niedergestochen. Wer wollte den beliebten Lehrer aus dem Weg schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unusual Suspects