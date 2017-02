Disney Channel 00:30 bis 00:50 Comedyserie What's Up, Dad? Das vermeintliche Mathegenie USA 2000 Stereo 16:9 HDTV Merken Junior droht in Mathematik durchzufallen. Michael engagiert die attraktive Nachhilfelehrerin Danielle. Plötzlich ist Juniors Lerneifer kaum zu bremsen. Janet freut sich über die Fortschritte, weiß aber auch, dass die hübsche Danielle ihrem Sohn das Herz brechen wird. Das zweite Problemkind ist zurzeit Claire. Besonders das Mutter-Tochter-Verhältnis leidet darunter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Michael Kyle) Tisha Cambell-Martin (Janet Kyle) George O. Gore II (Michael "Junior" Kyle) Parker McKenna Posey (Kady Kyle) Jazz Raycole (Claire Kyle) Alexander Folk (Reverend Mayo) Originaltitel: My Wife and Kids Regie: Leonard R. Garner Jr. Drehbuch: David Hamburger, Adam Hamburger Kamera: Donald A. Morgan Musik: Derryck Thornton