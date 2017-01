Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Angeln in Las Vegas USA 2001 Stereo HDTV Merken Abby liebt Tiere über alles und ist eine sehr engagierte Tierschützerin. Als sie erfährt, dass Greg und Edward begeisterte Angler sind und einen Angelausflug planen, verbannt sie Greg aus dem Hause Finklestein. Dharma erhält den Auftrag, die beiden mit allen Mitteln von der geplanten Angeltour abzuhalten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Rachel Sweet, James Greenberg, Chuck Lorre, Dottie Dartland, Jamie Gorenberg, Ed Yeager Musik: Dennis C. Brown