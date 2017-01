Disney Channel 20:15 bis 20:35 Comedyserie Friends Der Flirtweltmeister USA 1999 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Freunde haben sich Pizza bestellt, die von einer überaus attraktiven Lieferantin gebracht wird. Chandler flirtet hemmungslos mit ihr, was Ross auf die Palme bringt. Er ist der Meinung, nur er als Single dürfte hier flirten! Daher bestellt er nochmal Pizza nach, um selbst mit der Dame in Kontakt zu kommen... Joeys Oma wartet sehnsüchtig darauf, ihren Enkel einmal im Fernsehen zu sehen. Doch Joeys letzte Rolle fiel der Schere zum Opfer, und wieder ist er nicht zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Leblanc (Joey) Matthew Perry (Chandler) Courteney Cox (Monica) Jennifer Aniston (Rachel) David Schwimmer (Ross) Lisa Kudrow (Phoebe) Lilyan Chauvin (Oma Tribbiani) Originaltitel: Friends Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Doty Abrams, David Crane, Marta Kauffman Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Skloff