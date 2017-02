Disney Channel 17:40 bis 18:00 Trickserie Phineas und Ferb Die Haar-Stylisten / Das Danville Hackbraten Festival USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Als sich Candace eigenhändig eine neue unattraktive Frisur zulegt, bittet sie ihre Brüder um Hilfe, um für eine Benefiz Veranstaltung, die Jeremyies Mutter organisiert, wieder schön auszusehen. Aber sie hält sich nicht an die Anweisungen ihrer Brüder und ist am Ende übersät mit Haaren. (b) Das alljährliche Danville Hackbraten Festival steht vor der Tür, und Mrs. Flynn Fletcher ist dieses Jahre eine der Juroren. Nachdem Buford die große Hüpfburg des Festivals kaputt gemacht hat, bauen Phineas und Ferb eine gigantische Hüpfburg, um die alte zu ersetzen. (a) Als sich Candace eigenhändig eine neue unattraktive Frisur zulegt, bittet sie ihre Brüder um Hilfe, um für eine Benefiz Veranstaltung, die Jeremyies Mutter organisiert, wieder schön auszusehen. Aber sie hält sich nicht an die Anweisungen ihrer Brüder und ist am Ende übersät mit Haaren. Währenddessen hat Dr. Doofenschmirtz einen Super Fies-inator gebaut und freut sich darauf, herauszufinden, was dieser alles kann. (b) Das alljährliche Danville Hackbraten Festival steht vor der Tür, und Mrs. Flynn Fletcher ist dieses Jahre eine der Juroren. Nachdem Buford die große Hüpfburg des Festivals kaputt gemacht hat, bauen Phineas und Ferb eine gigantische Hüpfburg, um die alte zu ersetzen. Währenddessen, ist Dr. Doofenschmirtz fest entschlossen, den Hackbraten Wettbewerb zu gewinnen und baut einen Verfaul-inator, um seine Konkurrenz auszuschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes Drehbuch: Kaz, Kim Roberson, Bernie Petterson, Chong Suk Lee, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire